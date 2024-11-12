"Не перестаешь удивлять": Балжан Бидаш появилась с длинными белыми косами

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш, экс-солистка "КешYOU", удивила фанатов - она примерила образ, похожий на образы героинь корейских дорам. Фото появились в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Белое мини-платье, пушистый белый жакет, белые сапожки. В волосы артистка вплела две белые длинные косы, украшенные крупными цветами. Фоном к фото, снятых на природе, шла песня в ее исполнении.

"Да кто ж тебе молвил, что все неудачи - несчастье?" - процитировала она слова Мухтара Шаханова.

Под публикацией набралось много комментариев.

"Она замуж вышла?", "Человек живет лишь раз, вот так надо ходить", "Ты не перестаешь удивлять нас", "Красавица", "Вау, какая красота", "Как всегда, огонь", "Чудо", - не скупились на лестные отзывы фанаты ее творчества.