"Где прежняя Аня и ее изюминка?": фанаты не узнают экс-солистку "ВИА Гры" Седокову

41-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вернула себе длинные рыжие локоны, однако некоторые фанаты заявляют, что с недавних пор певица изменилась до неузнаваемости, передает NUR.KZ.

"Я подумала, что скучаю. И решила опять измениться", - написала Анна.

Она разместила видео, на которых запечатлелась с длинными рыжими волосами. Фанаты оценили преображение в комментариях. Некоторые из них посетовали, что их любимица стала совсем другой.

"Красивая, но больше не Аня Седокова", "Женщина, верните Седокову!", "Слушайте, я не узнаю вас в гриме! Кто вы?", "Прежняя Анна была лучше", "Можно и глаза вернуть?", "Где прежняя Аня, ее изюминка?", "Глазки не те уже, жаль", - гласят отзывы.

Мы также писали, что появившуюся в прозрачном платье без белья Седокову не узнали в Сети.