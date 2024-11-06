"Это другой человек": появившуюся в прозрачном платье без белья Седокову не узнали в Сети

41-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова появилась в прозрачном платье без белья. Однако фанатов больше привлек не ее аутфит, а внешность, передает NUR.KZ.

"Новинка от моей команды мечты", - написала Анна, отметив аккаунты фотографа, визажиста и hair-стилиста. На фото певица запечатлелась в прозрачном бежевом платье без белья с оригинальными вырезами по бокам.

Однако подписчики заострили внимание не на откровенном наряде, а на внешности Анны. Многие решили, что она очень изменилась.

"Это другой человек. Анна, которая была идеальна, исчезла... И мне новая Анна абсолютно не нравится", "Анну вообще невозможно узнать! Лицо другого человека. Когда она успевает восстановиться после операций?!", "Лицо изменилось, тело осталось", "На Мэрайю Кэри стала похожа", "Раньше была своя изюминка, необычная, а сейчас совсем другой человек", - отреагировали комментаторы.