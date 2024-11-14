"Как будто в кино": Жазира Байрбекова с супругом удивили Казнет новыми образами

Казахстанская певица Жазира Байрбекова и ее супруг, артист Жанболат Ербатыров, примерили элегантные образы и запечатлелись для соцсети Instagram, передает NUR.KZ.

Жазира и Жанболат примерили по два элегантных аутфита в классическом ретро-стиле. Фотографии будто перенесли на пару столетий назад - пара передала теплую атмосферу на снимках.

"Новые образы, которые стали для меня особенными", - подписала публикацию Байрбекова.

"Отлично", "Что бы ты ни надела, выглядишь прекрасно, потому что ты - самая красивая женщина в мире", "Вау", "Какая красивая пара", "Очень красиво, как будто из кино", "Хорошая пара, желаю счастья", - написали восхищенные поклонники в комментариях под постом.

Недавно Жазира Байрбекова вспомнила первые годы брака с Жанболатом Ербатыровым и призналась, что они не могли держаться за руки.