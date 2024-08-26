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"Мы с мужем не могли держаться за руки": Жазира Байрбекова вспомнила первые годы брака

Опубликовано:

Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова
Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова. Кадр из видео: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская певица Жазира Байрбекова разместила романтическое видео с мужем - артистом Жанболатом Ербатыровым, с которым живет в браке 28 лет, передает NUR.KZ.

На видео Жазира и Жанболат идут вприпрыжку и держатся за руки.

"Кто бы сказал 28 лет назад, что мы были женатой парой. Когда поженились, мы не могли держаться за руки у всех на виду. В ауле бы сказали, что это "уят", "маскара" (стыд, позор - прим. ред.). Теперь, наверное, уже не стыдно, да?" - написала Жазира.

"Вы и сейчас как молодожены", "Будьте счастливы всегда", "Вообще-то, любовь теперь начинается, в молодости забот много - дом, дети", "Любовь - это вечная сказка", - отметили подписчики под видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2153278-my-s-muzhem-ne-mogli-derzhatsya-za-ruki-zhazira-bayrbekova-vspomnila-pervye-gody-braka/

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