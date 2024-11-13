"Татешки": Динара Сатжан и Нагимуша повеселили перевоплощением и "огненным" танцем

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан и блогер Нагима Настевич, известная как Нагимуша, развеселили Казнет своим перевоплощением и "огненным" танцем, передает NUR.KZ.

Танец Сатжан и Настевич исполнили под популярную песню "Tateler". В коротком ролике Динара и Нагима за секунду перевоплощаются в строгих "татешек", которые так хотят танцевать и еле сдерживают себя.

"Ждем шоу с участием Нагимуши? Мы только вчера познакомились офлайн и я, конечно, в восторге! Умная. Продвинутая. Открытая. Креативная. Но больше всего мне понравилась внутренняя свобода Нагимы. То, как она легко перевоплощается. Как находит идеи. И как легко идет по жизни", - поделилась впечатлениями о знакомстве с Нагимушой Динара Сатжан.

Подписчики прокомментировали видео, которое изрядно повеселило их.

"Движения у Динары точно "тателерские" стали", "Легендарное синее платье с кружевом, импортное, чехословацкое", "Крутышки", "Вот умора", "Татешки", - от души посмеялись они.

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