"Ей так подходит Париж": Дамеля Sweet пощеголяла в разных нарядах в столице Франции

Автор популярного блога в Instagram Дамеля Sweet показала кадры из столицы Франции - фанаты тут же отреагировали на ее образы и заявили, что "Париж ей к лицу", передает NUR.KZ.

Дамеля прогулялась по Парижу в разных аутфитах - все они были очаровательны, да так, что фанаты заявили, что девушка уверенно покоряет своей красотой Францию. Фоном к ролику звучит песня группы ABBA Dancing Queen.

"Моя сумасшедшая жизнь в городе любви", - подписала Дамеля фото.

"Вы - настоящий символ женственности и красоты", "Ей так подходит Париж", "Даже Эйфелева башня сегодня меркнет по сравнению с вашей красотой", "Как же продумана каждая деталь в образе и все так сочетается между собой", "Искала значение слово "красота", но, посмотрев на эти фото, поняла без слов", "Такая очаровательная", - расхвалили ее в комментариях.