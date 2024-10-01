"Ей так подходит Париж": Дамеля Sweet пощеголяла в разных нарядах в столице Франции
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Автор популярного блога в Instagram Дамеля Sweet показала кадры из столицы Франции - фанаты тут же отреагировали на ее образы и заявили, что "Париж ей к лицу", передает NUR.KZ.
Дамеля прогулялась по Парижу в разных аутфитах - все они были очаровательны, да так, что фанаты заявили, что девушка уверенно покоряет своей красотой Францию. Фоном к ролику звучит песня группы ABBA Dancing Queen.
"Моя сумасшедшая жизнь в городе любви", - подписала Дамеля фото.
"Вы - настоящий символ женственности и красоты", "Ей так подходит Париж", "Даже Эйфелева башня сегодня меркнет по сравнению с вашей красотой", "Как же продумана каждая деталь в образе и все так сочетается между собой", "Искала значение слово "красота", но, посмотрев на эти фото, поняла без слов", "Такая очаровательная", - расхвалили ее в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2167968-ey-tak-podhodit-parizh-damelya-sweet-poshchegolyala-v-raznyh-naryadah-v-stolice-francii/
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