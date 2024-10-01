Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ей так подходит Париж": Дамеля Sweet пощеголяла в разных нарядах в столице Франции

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Автор популярного блога в Instagram Дамеля Sweet показала кадры из столицы Франции - фанаты тут же отреагировали на ее образы и заявили, что "Париж ей к лицу", передает NUR.KZ.

Дамеля прогулялась по Парижу в разных аутфитах - все они были очаровательны, да так, что фанаты заявили, что девушка уверенно покоряет своей красотой Францию. Фоном к ролику звучит песня группы ABBA Dancing Queen.

"Моя сумасшедшая жизнь в городе любви", - подписала Дамеля фото.

"Вы - настоящий символ женственности и красоты", "Ей так подходит Париж", "Даже Эйфелева башня сегодня меркнет по сравнению с вашей красотой", "Как же продумана каждая деталь в образе и все так сочетается между собой", "Искала значение слово "красота", но, посмотрев на эти фото, поняла без слов", "Такая очаровательная", - расхвалили ее в комментариях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2167968-ey-tak-podhodit-parizh-damelya-sweet-poshchegolyala-v-raznyh-naryadah-v-stolice-francii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie