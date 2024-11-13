Назван самый сексуальный мужчина в мире

Голливудский актер Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной в мире по версии журнала People. Актер наиболее известен по сериалу "Офис", серии фильмов "Тихое место", передает NUR.KZ.

Как сообщает издание, 45-летний актер, кинорежиссер и сценарист Джон Красински был удивлен, когда узнал об этом.

"Просто мгновенно отключился. Ноль мыслей. Кроме той, что, возможно, меня разыгрывают", - поделился эмоциями звезда "Офиса".

Напомним, что в прошлом году звание самого сексуального мужчины в мире журнал присудил другому актеру - 58-летнему Патрику Демпси. А в 2022 году - звезде киновселенной Marvel Крису Эвансу.

По информации IMDb, Джон Берк Красински родился 20 октября 1979 года в Ньютоне, штат Массачусетс, США, является младшим из трех братьев. Отец Рональд Красински - польского происхождения, а мать, Мэри, - ирландское.

Наиболее известные проекты с его участием - сериал "Офис", фильмы "Манчестер у моря", "Все любят китов", "Тихое место" и др.

С 2010 года женат на актрисе Эмили Блант, пара воспитывает двух дочерей.