Назван самый сексуальный мужчина в мире
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Голливудский актер Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной в мире по версии журнала People. Актер наиболее известен по сериалу "Офис", серии фильмов "Тихое место", передает NUR.KZ.
Как сообщает издание, 45-летний актер, кинорежиссер и сценарист Джон Красински был удивлен, когда узнал об этом.
"Просто мгновенно отключился. Ноль мыслей. Кроме той, что, возможно, меня разыгрывают", - поделился эмоциями звезда "Офиса".
Напомним, что в прошлом году звание самого сексуального мужчины в мире журнал присудил другому актеру - 58-летнему Патрику Демпси. А в 2022 году - звезде киновселенной Marvel Крису Эвансу.
По информации IMDb, Джон Берк Красински родился 20 октября 1979 года в Ньютоне, штат Массачусетс, США, является младшим из трех братьев. Отец Рональд Красински - польского происхождения, а мать, Мэри, - ирландское.
Наиболее известные проекты с его участием - сериал "Офис", фильмы "Манчестер у моря", "Все любят китов", "Тихое место" и др.
С 2010 года женат на актрисе Эмили Блант, пара воспитывает двух дочерей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2186814-nazvan-samyy-seksualnyy-muzhchina-v-mire/