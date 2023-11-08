Назван самый сексуальный мужчина в мире по версии People

Американский еженедельный журнал People назвал самым сексуальным мужчиной 2023 года 57-летнего актера и автогонщика Патрика Демпси, передает NUR.KZ.

Ежегодно журнал People выбирает самого сексуального мужчину из ныне живущих. В этом году звание SexiestManAlive2023 получил американский актер Патрик Демпси. Больше всего 57-летний актер известен по роли нейрохирурга Дерека Шепарда в сериале "Анатомия страсти".

Также его можно увидеть в фильмах серии "Зачарованная", в третьей части серии "Дневник Бриджит Джонс", в картинах "Феррари", "Правда о деле Гарри Квеберта", "Друг невесты" и других.

Информация о том, что Демпси стал "Самым сексуальным мужчиной 2023" появилась в Instagram-аккаунтах самого Демпси и журнала People.

При этом в одном из постов Демпси ответил, какого это, быть самым сексуальным мужчиной планеты.

"Это прекрасно, это здорово. Это гордость для мужчины, это хорошо для твоего эго, особенно в моем возрасте. Это правда здорово", – смеясь ответил актер.

В комментариях большая часть пользователей обрадовались выбору журнала.

"У этого человека столько энергии, обожаю его!", "Давно пора!", "Отличный выбор", "Он такой горячий и милый одновременно", "Великолепный", – написали комментаторы.

По данным с сайта "Кинопоиск", с 10 лет Патрик Демпси увлекался цирковым искусством, научился прекрасно жонглировать, показывать фокусы. Выступал в местных клубах, на улице. В 1981 году занял призовое место на международном конкурсе жонглеров.

При этом в 2015 году Демпси стал серебряным призером гонки "24 часа Ле-Мана" в классе LMGTE Am.

Также в свободное время актер коллекционирует антиквариат, занимается реконструкцией домов и катается на лыжах.