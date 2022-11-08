Назван самый сексуальный мужчина 2022 года

Крис Эванс. Фото: instagram.com/chrisevans

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину 2022 года. Им стал известный американский 41-летний актер Крис Эванс. Обрадованный секс-символ заявил, что его мама будет счастлива из-за получения им нового титула.

В интервью журналу Эванс отметил, что теперь готовится к игривым домогательствам со стороны друзей, но знает, что его маме понравится его новое "звание".

"Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться", - прокомментировал он свою победу.

При этом ему самому сложно высказываться по поводу того, что он признан самым сексуальным мужчиной планеты.

"Обо всем этом трудно давать интервью. Это похоже на странную форму скромного хвастовства", - признался Эванс.

Крис Эванс известен по роли Капитана Америки в фильмах Marvel, а также по роли Человека-факела в "Фантастической четверке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996248-nazvan-samyy-seksualnyy-muzhchina-2022-goda/