"Это искусство": Кендалл Дженнер обнажилась для новой фотосессии

29-летняя американская супермодель Кендалл Дженнер обнажилась в новой фотосессии и повергла в шок своих поклонников. Фото девушка разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

На черно-белых фото модель позировала обнаженной, прикрыв грудь руками. На ней нет ни украшений, ни макияжа. Короткие волосы Кендалл зачесаны назад.

За короткое время публикация набрала свыше 2 миллионов "лайков". Отметим, что на супермодель подписаны в Instagram 290 миллионов поклонников из разных стран.

"Такая бомба", "Горячо", "Нет души прекраснее тебя", "Самая красивая девушка на планете Земля", "Тело человека - это искусство", "Я влюблен в твои глаза и тайну в них", - отметили в комментариях фанаты.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер вышла в свет в роскошном красном платье.