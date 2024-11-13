"Это искусство": Кендалл Дженнер обнажилась для новой фотосессии
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29-летняя американская супермодель Кендалл Дженнер обнажилась в новой фотосессии и повергла в шок своих поклонников. Фото девушка разместила в соцсети, передает NUR.KZ.
На черно-белых фото модель позировала обнаженной, прикрыв грудь руками. На ней нет ни украшений, ни макияжа. Короткие волосы Кендалл зачесаны назад.
За короткое время публикация набрала свыше 2 миллионов "лайков". Отметим, что на супермодель подписаны в Instagram 290 миллионов поклонников из разных стран.
"Такая бомба", "Горячо", "Нет души прекраснее тебя", "Самая красивая девушка на планете Земля", "Тело человека - это искусство", "Я влюблен в твои глаза и тайну в них", - отметили в комментариях фанаты.
Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер вышла в свет в роскошном красном платье.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2186714-eto-iskusstvo-kendall-dzhenner-obnazhilas-dlya-novoy-fotosessii/