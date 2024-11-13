Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это искусство": Кендалл Дженнер обнажилась для новой фотосессии

Опубликовано:

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner

29-летняя американская супермодель Кендалл Дженнер обнажилась в новой фотосессии и повергла в шок своих поклонников. Фото девушка разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

На черно-белых фото модель позировала обнаженной, прикрыв грудь руками. На ней нет ни украшений, ни макияжа. Короткие волосы Кендалл зачесаны назад.

За короткое время публикация набрала свыше 2 миллионов "лайков". Отметим, что на супермодель подписаны в Instagram 290 миллионов поклонников из разных стран.

"Такая бомба", "Горячо", "Нет души прекраснее тебя", "Самая красивая девушка на планете Земля", "Тело человека - это искусство", "Я влюблен в твои глаза и тайну в них", - отметили в комментариях фанаты.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер вышла в свет в роскошном красном платье.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2186714-eto-iskusstvo-kendall-dzhenner-obnazhilas-dlya-novoy-fotosessii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie