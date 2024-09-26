"Потрясающая блондинка": Кендалл Дженнер вышла в свет в роскошном красном платье

28-летняя американская супермодель Кендалл Дженнер появилась на открытии Недели моды в Париже в роскошном красном платье. Фанаты отметили, что в нем она была неотразима, передает NUR.KZ.

Красное платье в пол с прозрачными вставками и оригинальным дизайном, очаровательная улыбка, макияж с акцентом на губы - ставшая блондинкой Кендалл Дженнер была одной из самых ярких на открытии Недели моды в Париже.

28-летняя модель и телезвезда поделилась фото с мероприятия в своем блоге и выслушала в свой адрес лестные отзывы от фанатов.

"Вы потрясающая блондинка. Наконец-то настала эра ее блондинок", "Как красиво", "Абсолютно потрясающая", "Богиня", "Великолепная", - гласят комментарии в соцсети.

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