"Необычная, эксклюзивная": трижды мама Кети Топурия в оригинальном платье впечатлила Сеть

38-летняя солистка A’Studio Кети Топурия появилась в эффектном платье с оригинальным декольте и восхитила своих подписчиков в Instagram, где разместила фото, передает NUR.KZ.

Оригинальный дизайн черно-белого вечернего платья высоко оценили подписчики Кети. Образ дополнила укладка и макияж с акцентом на прекрасные глаза артистки.

В карусели можно увидеть фото, на котором Топурия запечатлелась в окружении участников группы A’Studio, солисткой которой является уже много лет.

"Как всегда, необычная, эксклюзивная, красивая Кети", "Красотка", - отметили в Сети, щедро снабдив публикацию смайликами в виде сердец.

Однако некоторым показалось, что Кети поправилась.

"Ого… Кети, сорри… Вы поправились так сильно? Или неудачный ракурс?" - спросили ее.

Мы также писали, что ставшая мамой в третий раз Кети Топурия показала первое фото дочери и раскрыла ее имя.