"Необычная, эксклюзивная": трижды мама Кети Топурия в оригинальном платье впечатлила Сеть
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38-летняя солистка A’Studio Кети Топурия появилась в эффектном платье с оригинальным декольте и восхитила своих подписчиков в Instagram, где разместила фото, передает NUR.KZ.
Оригинальный дизайн черно-белого вечернего платья высоко оценили подписчики Кети. Образ дополнила укладка и макияж с акцентом на прекрасные глаза артистки.
В карусели можно увидеть фото, на котором Топурия запечатлелась в окружении участников группы A’Studio, солисткой которой является уже много лет.
"Как всегда, необычная, эксклюзивная, красивая Кети", "Красотка", - отметили в Сети, щедро снабдив публикацию смайликами в виде сердец.
Однако некоторым показалось, что Кети поправилась.
"Ого… Кети, сорри… Вы поправились так сильно? Или неудачный ракурс?" - спросили ее.
Мы также писали, что ставшая мамой в третий раз Кети Топурия показала первое фото дочери и раскрыла ее имя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2185845-neobychnaya-eksklyuzivnaya-trizhdy-mama-keti-topuriya-v-originalnom-plate-vpechatlila-set/