Ставшая мамой в третий раз Кети Топурия показала первое фото дочери и раскрыла ее имя

37-летняя солистка A’Studio Кети Топурия родила дочь и показала фото из роддома. Фанаты и звездные коллеги поздравили исполнительницу с рождением третьего ребенка, передает NUR.KZ.

Накануне Кети сообщила о важном событии в жизни.

"31.0.24. Николь", - лаконично написала Кети, показав на фото ножки младенца.

Игорь Крутой, Арман Давлетяров, Алсу, Ани Лорак, Полина Гагарина, Али Окапов и другие представители шоу-бизнеса поздравили счастливую маму с рождением дочери. К ним присоединилась армия поклонников артистки.

"Добро пожаловать в наш мир, Николь! Будь здорова, малышка!", "Поздравляем! Какая прекрасная новость!", "Поздравляю вашу чудесную семью", "Боже, какое счастье", "Это чудо", "Здоровья маме и малышке", "Никуся, мы тебя ждали", "Растите здоровенькими", - пишут комментарии пользователи соцсети, искренне радуясь за Кети.