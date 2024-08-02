Ставшая мамой в третий раз Кети Топурия показала первое фото дочери и раскрыла ее имя
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37-летняя солистка A’Studio Кети Топурия родила дочь и показала фото из роддома. Фанаты и звездные коллеги поздравили исполнительницу с рождением третьего ребенка, передает NUR.KZ.
Накануне Кети сообщила о важном событии в жизни.
"31.0.24. Николь", - лаконично написала Кети, показав на фото ножки младенца.
Игорь Крутой, Арман Давлетяров, Алсу, Ани Лорак, Полина Гагарина, Али Окапов и другие представители шоу-бизнеса поздравили счастливую маму с рождением дочери. К ним присоединилась армия поклонников артистки.
"Добро пожаловать в наш мир, Николь! Будь здорова, малышка!", "Поздравляем! Какая прекрасная новость!", "Поздравляю вашу чудесную семью", "Боже, какое счастье", "Это чудо", "Здоровья маме и малышке", "Никуся, мы тебя ждали", "Растите здоровенькими", - пишут комментарии пользователи соцсети, искренне радуясь за Кети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2143488-stavshaya-mamoy-v-tretiy-raz-keti-topuriya-pokazala-pervoe-foto-docheri-i-raskryla-ee-imya/