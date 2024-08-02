Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ставшая мамой в третий раз Кети Топурия показала первое фото дочери и раскрыла ее имя

Опубликовано:

Кети Топурия
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

37-летняя солистка A’Studio Кети Топурия родила дочь и показала фото из роддома. Фанаты и звездные коллеги поздравили исполнительницу с рождением третьего ребенка, передает NUR.KZ.

Накануне Кети сообщила о важном событии в жизни.

"31.0.24. Николь", - лаконично написала Кети, показав на фото ножки младенца.

Игорь Крутой, Арман Давлетяров, Алсу, Ани Лорак, Полина Гагарина, Али Окапов и другие представители шоу-бизнеса поздравили счастливую маму с рождением дочери. К ним присоединилась армия поклонников артистки.

"Добро пожаловать в наш мир, Николь! Будь здорова, малышка!", "Поздравляем! Какая прекрасная новость!", "Поздравляю вашу чудесную семью", "Боже, какое счастье", "Это чудо", "Здоровья маме и малышке", "Никуся, мы тебя ждали", "Растите здоровенькими", - пишут комментарии пользователи соцсети, искренне радуясь за Кети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2143488-stavshaya-mamoy-v-tretiy-raz-keti-topuriya-pokazala-pervoe-foto-docheri-i-raskryla-ee-imya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie