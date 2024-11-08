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Мадина Садвакасова о получении визы в США: Зачем она мне, расскажу позже

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова, исполнительница хита "Махаббат жалыны", получила визу в США на 10 лет. Об этом артистка сообщила своим поклонникам в Instagram, передает NUR.KZ.

Мадина показала в сторис, как стоит в очереди, чтобы попытать удачу для получения визы в США.

"Я сейчас стою возле посольства США, мне удачи. Для чего мне нужна виза в Америку, я вам потом расскажу. Документы со мной. Очередь большая, придется ждать, тут никто не посмотрит певица ли ты или кто другой, будешь ждать свою очередь", - рассказала она.

Чуть позже Мадина выложила пост, в котором рассказала о результате.

"Получила визу в Америку на 10 лет!" - поделилась она радостной вестью.

Подписчики поздравили Садвакасову и пожелали ей счастливого пути.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2184864-madina-sadvakasova-o-poluchenii-vizy-v-ssha-zachem-ona-mne-rasskazhu-pozzhe/

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