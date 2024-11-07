Эмили Ратаковски попозировала в полупрозрачном комбинезоне без лифа

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски покрасовалась в стильном наряде в Instagram - звезда надела комбинезон с глубоким декольте и сделала несколько снимков, передает NUR.KZ.

На новых фото Эмили Ратаковски предстала в эффектном полупрозрачном комбинезоне с растительным принтом. Образ выделяется глубоким декольте, которое добавляет дерзости и подчеркивает стиль модели.

К слову, похожий комбинезон надевала Дженнифер Лопес больше 20 лет назад.

"Без границ, только мечты", - подписала публикацию модель.

Публикация набрала почти 600 тысяч "лайков" и более двух тысяч комментариев.

"Как эти фотографии могут быть настолько идеальными?", "Ты нереальна", "Мне нравится твой стиль", "Роскошная", "О мой бог, ты невероятно красивая", - написали восхищенные фанаты.

Не так давно мы писали, что Эмили Ратаковски умилила соцсети фотографией с сыном.