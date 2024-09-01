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Эмили Ратаковски умилила забавной фотографией с сыном

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски. Фото: Loic Venance/Getty Images

Эмили Ратаковски опубликовала в соцсети забавный снимок. На фото модель лежит в ванне, полной пены, вместе с сыном Сильвестром, передает NUR.KZ.

Фото появилось на странице Эмили в Instagram. В кадре видны только лица модели и мальчика.

"Его маленькое личико такое милое. Растопит мое сердце", "Сладкие ангелы", "Он самый крутой ребенок в городе", "Две зефирки", - пишут пользователи в комментариях.

Эмили нечасто публикует фото с сыном, но они всегда тепло приветствуются ее поклонниками.

Добавим, что по данным на сайте IMDb, Эмили Ратаковски родилась в Лондоне в семье американцев. Она начала работать моделью в 14 лет и подписала контракт с Ford Models. Ратаковски совмещала учебу в школе в Сан-Диего (Калифорния) с работой модели в Лос-Анджелесе.

После школы она поступила в Калифорнийский университет, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере. А после съемок с известным фотографом Тони Дюраном девушка стала признанной фотомоделью.

В качестве актрисы она сыграла в сериале Nickelodeon "АйКарли", в триллере "Исчезнувшая", а также в фильме "128 ударов сердца в минуту".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2154582-emili-ratakovski-umilila-zabavnoy-fotografiey-s-synom/

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