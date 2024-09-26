"Невероятная": Назым Абильдина покрасовалась в белом мини-платье
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Казахстанская актриса, певица и телеведущая Назым Абильдина показала кадры с новой фотосессии - нежный образ артистки пришелся по вкусу поклонникам ее творчества, передает NUR.KZ.
Образ Назым получился довольно простым, но менее эффектным от этого он не стал - исполнительница предстала в белом платье выше колена, которое село по фигуре. Ее макияж был выразительным, а образ артистки дополнили золотые украшения.
"Девочка-перчинка", - подписала публикацию Абильдина.
"Невероятная", "Безумно красивая", "Шикарная", "Супер, тебе большой респект", "Красавица эстрады", "Огонь", - написали восхищенные фанаты.
Недавно Назым Абильдина выпустила совместный трек с Айкыном Толепбергеном - песню "Улетаю" сравнили с композицией Кайрата Нуртаса. Айкын отверг обвинения в плагиате. По словам артиста, их новый хит - это русскоязычная версия песни Нуртаса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166171-neveroyatnaya-nazym-abildina-pokrasovalas-v-belom-mini-plate/
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