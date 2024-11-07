"Думал, Роналду": улетевший в США Еркебулан Токтар похвастался рельефными мышцами

Казахстанский актер и боксер Еркебулан Токтар, звезда фильмов "Бишарашки" и "Zero", отправился в Майами. Молодой человек заявил, что намерен воплотить мечты в реальность, передает NUR.KZ.

На фото Еркебулан запечатлелся с голым торсом, на нем темные шорты и очки. Актер позировал на камеру и демонстрировал рельефные мышцы во время велосипедной прогулки.

Великолепная погода, красивый пейзаж и открытая улыбка Токтара заряжают позитивом. Он указал локацию - это крупный город во Флориде.

"Привет из Майами. Приехал, чтобы воплотить мечты в реальность", - сделал громкое заявление Еркебулан.

"Это кино?", "Ну как устоять перед вашим обаянием?!", "Когда ты уехал?", "Железный брат", "Классно", "Думал, Роналду", "Не слишком ли ты стал красив?" - написали в Сети.

Ранее Еркебулан Токтар показал редкие фото из семейного альбома.