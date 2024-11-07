"Думал, Роналду": улетевший в США Еркебулан Токтар похвастался рельефными мышцами
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Казахстанский актер и боксер Еркебулан Токтар, звезда фильмов "Бишарашки" и "Zero", отправился в Майами. Молодой человек заявил, что намерен воплотить мечты в реальность, передает NUR.KZ.
На фото Еркебулан запечатлелся с голым торсом, на нем темные шорты и очки. Актер позировал на камеру и демонстрировал рельефные мышцы во время велосипедной прогулки.
Великолепная погода, красивый пейзаж и открытая улыбка Токтара заряжают позитивом. Он указал локацию - это крупный город во Флориде.
"Привет из Майами. Приехал, чтобы воплотить мечты в реальность", - сделал громкое заявление Еркебулан.
"Это кино?", "Ну как устоять перед вашим обаянием?!", "Когда ты уехал?", "Железный брат", "Классно", "Думал, Роналду", "Не слишком ли ты стал красив?" - написали в Сети.
Ранее Еркебулан Токтар показал редкие фото из семейного альбома.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184261-dumal-ronaldu-uletevshiy-v-ssha-erkebulan-toktar-pohvastalsya-relefnymi-myshcami/