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"С детства краш": Еркебулан Токтар показал редкие фото из семейного альбома

Опубликовано:

Еркебулан Токтар
Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Казахстанский актер и боксер Еркебулан Токтар окунулся в ностальгию и показал детские фото в соцсети. Фанаты отметили, что он практически не изменился, передает NUR.KZ.

Еркебулан пролистал семейный альбом и вспомнил детство. Фотографиями, как и дорогими воспоминаниями, он решил поделиться в Сети.

"На первом фото я готовлюсь к новогоднему утреннику, на втором - прощаюсь с мамой, уходя в школу в 7 утра. На третьем фото мы сидим в гостям", - написал Еркебулан.

"Да ты с детства краш", "Самый лучший старший брат", "На втором фото пакет в твоих руках тоже уже история", "Кто знал, что этот маленький Дед Мороз станет настоящим волком и будет наносить серьезные удары в бою", "Жаным такой", - отреагировали подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149738-s-detstva-krash-erkebulan-toktar-pokazal-redkie-foto-iz-semeynogo-alboma/

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