"Результаты тренировок и диет": Асель Аскар похвасталась фигурой в коротких шортах

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар представила новый образ и показала стройные ноги. Фотографии из Алматы Асель разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

"Чей образ вам напоминает? Красиво получилось? Видите результаты моих тренировок и диет?" - написала Асель.

Короткие черные шорты, топ и объемная графитовая рубашка, спущенная на одно плечо, распущенные волосы и яркая помада - Асель неотразима в этом образе, заявили ее фанаты.

Талию актриса подчеркнула широким поясом с леопардовым принтом, в тон к нему актриса подобрала босоножки на шпильке.

"Моя красивая, талантливая, нежная, чувственная доча! Как всегда, умеешь удивлять всех", - прокомментировала публикацию ее мама.

"В вас есть все - и женственность, и порядочность, и пошлость, таких, как вы, мало, будьте счастливой", "Прям пантера", "Не слушай никого, все идет с такой фигурой", "Внешность, конечно, у вас супер! Повезло вам!", "Очень красиво, но опасно, рядом должен быть достойный мужчина", - отреагировали в Сети.