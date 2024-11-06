"Красота неземная": Динара Бактыбаева примерила бикини на пляже в Дубае

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, звезда фильмов "Кудалар", "Черный, черный человек", примерила бикини на пляже в Дубае и восхитила своих поклонников, передает NUR.KZ.

Динара показала, как проводит время в Дубае. Сюда она прилетела по работе.

"Благодарю жизнь за возможности. Сейчас я на съемках в Дубае, это мой второй заграничный опыт. В целом, съемочные процессы ничем не отличаются от наших.

Просто есть свои плюшки в виде моря, солнышка и новых впечатлений. Особенно тепло вернуться сюда, так как в этом красивом городе мой муж сделал мне предложение 5 лет назад", - рассказала актриса.

Динара показала в карусели ряд фото. На первых двух кадрах мама двоих детей продемонстрировала стройную фигуру в бикини.

"Красота неземная", "Дубай тебе к лицу", "Самая красивая актриса", "Чудесная", - захвалили ее фолловеры.

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