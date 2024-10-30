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"Страшно волшебно": Динара Бактыбаева перевоплотилась в Урсулу из "Русалочки"

Опубликовано:

Динара Бактыбаева
Динара Бактыбаева. Кадр из видео: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, звезда фильмов "Кудалар", "Черный, черный человек", перевоплотилась в сказочного персонажа и впечатлила поклонников, передает NUR.KZ.

Динара на какое-то время стала Урсулой - колдуньей из "Русалочки".

"Урсула - главная антагонистка диснеевского полнометражного мультфильма 1989 года "Русалочка". Она злодейка Сеcаелия, которая заключает сделки с несчастными русалками, обещая воплотить их мечты в реальность. Но наша Ванесса, ой, Урсула, не так проста", - отмечено под видео.

"Тот момент, когда тебя завораживает картина и ты смотришь, не отрываясь", "Ого, какая красота и игра завораживает. Хочу посмотреть кино с вашей игрой в такой же роли", "Вы здесь дерзкая", "Классно, захотелось прямо сказку в вашем исполнении посмотреть", "Впечатляет. Страшно волшебно", - написали комментаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2180825-strashno-volshebno-dinara-baktybaeva-perevoplotilas-v-ursulu-iz-rusalochki/

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