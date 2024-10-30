"Страшно волшебно": Динара Бактыбаева перевоплотилась в Урсулу из "Русалочки"

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, звезда фильмов "Кудалар", "Черный, черный человек", перевоплотилась в сказочного персонажа и впечатлила поклонников, передает NUR.KZ.

Динара на какое-то время стала Урсулой - колдуньей из "Русалочки".

"Урсула - главная антагонистка диснеевского полнометражного мультфильма 1989 года "Русалочка". Она злодейка Сеcаелия, которая заключает сделки с несчастными русалками, обещая воплотить их мечты в реальность. Но наша Ванесса, ой, Урсула, не так проста", - отмечено под видео.

"Тот момент, когда тебя завораживает картина и ты смотришь, не отрываясь", "Ого, какая красота и игра завораживает. Хочу посмотреть кино с вашей игрой в такой же роли", "Вы здесь дерзкая", "Классно, захотелось прямо сказку в вашем исполнении посмотреть", "Впечатляет. Страшно волшебно", - написали комментаторы в Сети.