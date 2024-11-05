"Шик": неожиданный образ победительницы "Холостяка" ошеломил пользователей Сети
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Победительница 8-го сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова показала в Instagram, какой костюм выбрала для Хэллоуина. Девушка удивила подписчиков, передает NUR.KZ.
Костюм кролика из черного латекса - Катя Сафарова не побоялась смелого образа для празднования самого "ужасного" праздника. Фото появились в ее Instagram совсем недавно, но уже набрали больше 35 тысяч "лайков".
"Самая красивая", "Горячая", "Восхитительная", "Просто нет слов", "Лучший костюм на Хэллоуин, который я видел до сих пор", "Ты зажигаешь", "Шик", "Ты супер", "Обалденно", "Есть же достойные девчонки, главное - с головой все в порядке!" - написали ей в соцсети.
Ранее победительница "Холостяка" привлекла внимание глубоким декольте - ее чувственный и стильный образ обсудили в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2183327-shik-neozhidannyy-obraz-pobeditelnicy-holostyaka-oshelomil-polzovateley-seti/