"Шик": неожиданный образ победительницы "Холостяка" ошеломил пользователей Сети

Победительница 8-го сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова показала в Instagram, какой костюм выбрала для Хэллоуина. Девушка удивила подписчиков, передает NUR.KZ.

Костюм кролика из черного латекса - Катя Сафарова не побоялась смелого образа для празднования самого "ужасного" праздника. Фото появились в ее Instagram совсем недавно, но уже набрали больше 35 тысяч "лайков".

"Самая красивая", "Горячая", "Восхитительная", "Просто нет слов", "Лучший костюм на Хэллоуин, который я видел до сих пор", "Ты зажигаешь", "Шик", "Ты супер", "Обалденно", "Есть же достойные девчонки, главное - с головой все в порядке!" - написали ей в соцсети.

Ранее победительница "Холостяка" привлекла внимание глубоким декольте - ее чувственный и стильный образ обсудили в Сети.