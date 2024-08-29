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"Пантера": победительница "Холостяка" привлекла внимание глубоким декольте

Опубликовано:

Катя Сафарова
Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Победительница восьмого сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова поделилась в Instagram фото, на котором предстала в новом образе - чувственном и стильном, передает NUR.KZ.

Черные кожаные штаны и рубашка в тон, завязанная узлом на талии, акцент на декольте и стильные аксессуары - аутфит модели привлек внимание фанатов.

Черная сумочка и солнцезащитные очки завершили образ Кати Сафаровой, которую тут же назвали в соцсети очень красивой и сексуальной. Волосы модель собрала в аккуратный пучок, а шею украсила ожерельем.

"Пантера", "Люблю тебя", "Тигрица", "Красивая", "Просто ходи голая", "Силикон, слишком четкая граница", - высказались фанаты, щедро осыпав фото смайликами в виде огня и сердец.

Немногим ранее победительница "Холостяка" в широких штанах и лифе от бикини впечатлила Сеть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2155077-pantera-pobeditelnica-holostyaka-privlekla-vnimanie-glubokim-dekolte/

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