"Неудобно и некрасиво": новый образ Дианы Коркуновой смутил фанатов
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Известная модель с казахскими корнями Диана Коркунова показала кадры с недавней фотосессии, на которых ее можно лицезреть лежащей на траве в мехах, передает NUR.KZ.
Коркунова показалась в необычном меховом платье, состоящем из корсета и отдельно закрепленного подола. Модель запечатлелась на лугах, лежа на высохшей траве. Ее ноги украшали высокие кожаные ботфорты.
"Люксовая деревня Бобриха", - иронично подписала публикацию Диана.
Наряд дивы оценили не все, однако позитивных комментариев было больше.
"Бобер?", "Надеюсь, мех под синтетику", "Это неудобно и некрасиво", "Нет, не то", "О мой Бог, мне нравится, ты выглядишь прекрасно", "Красотка Диана, с самого детства слежу за Вами", "Просто звезда", - гласят комментарии под публикацией.
В конце лета Диана Коркунова приезжала в Казахстан - она публиковала фотографии с Чарынского каньона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162277-neudobno-i-nekrasivo-novyy-obraz-diany-korkunovoy-smutil-fanatov/