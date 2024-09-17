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"Неудобно и некрасиво": новый образ Дианы Коркуновой смутил фанатов

Опубликовано:

Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Известная модель с казахскими корнями Диана Коркунова показала кадры с недавней фотосессии, на которых ее можно лицезреть лежащей на траве в мехах, передает NUR.KZ.

Коркунова показалась в необычном меховом платье, состоящем из корсета и отдельно закрепленного подола. Модель запечатлелась на лугах, лежа на высохшей траве. Ее ноги украшали высокие кожаные ботфорты.

"Люксовая деревня Бобриха", - иронично подписала публикацию Диана.

Наряд дивы оценили не все, однако позитивных комментариев было больше.

"Бобер?", "Надеюсь, мех под синтетику", "Это неудобно и некрасиво", "Нет, не то", "О мой Бог, мне нравится, ты выглядишь прекрасно", "Красотка Диана, с самого детства слежу за Вами", "Просто звезда", - гласят комментарии под публикацией.

В конце лета Диана Коркунова приезжала в Казахстан - она публиковала фотографии с Чарынского каньона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162277-neudobno-i-nekrasivo-novyy-obraz-diany-korkunovoy-smutil-fanatov/

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