"Неудобно и некрасиво": новый образ Дианы Коркуновой смутил фанатов

Известная модель с казахскими корнями Диана Коркунова показала кадры с недавней фотосессии, на которых ее можно лицезреть лежащей на траве в мехах, передает NUR.KZ.

Коркунова показалась в необычном меховом платье, состоящем из корсета и отдельно закрепленного подола. Модель запечатлелась на лугах, лежа на высохшей траве. Ее ноги украшали высокие кожаные ботфорты.

"Люксовая деревня Бобриха", - иронично подписала публикацию Диана.

Наряд дивы оценили не все, однако позитивных комментариев было больше.

"Бобер?", "Надеюсь, мех под синтетику", "Это неудобно и некрасиво", "Нет, не то", "О мой Бог, мне нравится, ты выглядишь прекрасно", "Красотка Диана, с самого детства слежу за Вами", "Просто звезда", - гласят комментарии под публикацией.

В конце лета Диана Коркунова приезжала в Казахстан - она публиковала фотографии с Чарынского каньона.