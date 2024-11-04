"Молодая вдова миллионера": Айя Шалкар примерила неожиданный образ
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Популярная казахстанская модель и художница Айя Шалкар показала в Instagram-аккаунте, какой неординарный образ выбрала для "жутких" выходных, передает NUR.KZ.
По-видимому, Шалкар примерила новый образ к Хэллоуину.
"Удачные жуткие выходные. Моим основным костюмом был "Молодая вдова миллиардера", но прокрутите страницу, чтобы увидеть, кого я косплеила в итоге", - написала Айя.
В карусели помимо фото и видео Айи можно увидеть нарисованную кошку, которая сидит в кресле и наслаждается жизнью.
"Вам надо в кино сниматься, шарм и харизма просто огонь", "Разбила мне сердце", "Идеальная женщина", "Кто эта дива!", "Жду вас на большом экране", "Какая женщина!" - отреагировали в Сети.
Не так давно Айя Шалкар удивила фанатов новым образом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2182536-molodaya-vdova-millionera-ayya-shalkar-primerila-neozhidannyy-obraz/