"Что с тобой?": Айя Шалкар удивила фанатов новым образом
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Популярная казахстанская модель и художница Айя Шалкар опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии в новом экстраординарном образе - снимки обсудили фанаты, передает NUR.KZ.
Образ пришелся по вкусу поклонникам творчества Шалкар. Модель предстала с уложенными назад волосами, а тонкие пряди на лбу были похожи на петли.
Бровей Айи почти не видно из-за их светлого оттенка - все это придавало фотографиям драматичный эффект.
Сама художница, судя по всему, вдохновилась культовым фильмом "Убить Билла" Квентина Тарантино - в публикации она использовала песню из картины, а также подписала пост строчкой главной героини.
"У нас с тобой есть незавершенное дело", - написала Шалкар.
"Ее новая эра пробуждает что-то во мне", "Отдает образом Рианны", "Королева", "Что с тобой?", "Боже, как красиво", - восхитились фанаты.
Недавно Айя Шалкар появилась в пиджаке на голое тело.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2164644-chto-s-toboy-ayya-shalkar-udivila-fanatov-novym-obrazom/