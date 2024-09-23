"Что с тобой?": Айя Шалкар удивила фанатов новым образом

Популярная казахстанская модель и художница Айя Шалкар опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии в новом экстраординарном образе - снимки обсудили фанаты, передает NUR.KZ.

Образ пришелся по вкусу поклонникам творчества Шалкар. Модель предстала с уложенными назад волосами, а тонкие пряди на лбу были похожи на петли.

Бровей Айи почти не видно из-за их светлого оттенка - все это придавало фотографиям драматичный эффект.

Сама художница, судя по всему, вдохновилась культовым фильмом "Убить Билла" Квентина Тарантино - в публикации она использовала песню из картины, а также подписала пост строчкой главной героини.

"У нас с тобой есть незавершенное дело", - написала Шалкар.

"Ее новая эра пробуждает что-то во мне", "Отдает образом Рианны", "Королева", "Что с тобой?", "Боже, как красиво", - восхитились фанаты.

Недавно Айя Шалкар появилась в пиджаке на голое тело.