"Ну просто близнецы": звезда "Папиных дочек" удивила фото с матерью

Российская актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", показала совместную фотографию со своей матерью, передает NUR.KZ.

Миллионная аудитория Арзамасовой в Instagram была удивлена, когда актриса выложила в Сеть совместный снимок в обнимку с мамой. Одних удивило их сильное внешнее сходство, другие же поразились тому, как молодо выглядит женщина.

"Нежно-домашнее с мамулей", - подписала публикацию Лиза.

"Мама как будто не мама, капелечку старше", "Берегите, девочки, друг друга", "Ну просто близнецы! Прекрасные", "Обожаю! И маму, и Вас", "Мамочка такая красавица! Вы очень похожи", "Мамуля как девочка", - отметили пользователи Сети.

Недавно мы писали, что Лиза Арзамасова примерила образ Цветаевой.