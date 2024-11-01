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"Ну просто близнецы": звезда "Папиных дочек" удивила фото с матерью

Опубликовано:

Лиза Арзамасова с матерью
Лиза Арзамасова с матерью. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", показала совместную фотографию со своей матерью, передает NUR.KZ.

Миллионная аудитория Арзамасовой в Instagram была удивлена, когда актриса выложила в Сеть совместный снимок в обнимку с мамой. Одних удивило их сильное внешнее сходство, другие же поразились тому, как молодо выглядит женщина.

"Нежно-домашнее с мамулей", - подписала публикацию Лиза.

"Мама как будто не мама, капелечку старше", "Берегите, девочки, друг друга", "Ну просто близнецы! Прекрасные", "Обожаю! И маму, и Вас", "Мамочка такая красавица! Вы очень похожи", "Мамуля как девочка", - отметили пользователи Сети.

Недавно мы писали, что Лиза Арзамасова примерила образ Цветаевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181884-nu-prosto-bliznecy-zvezda-papinyh-dochek-udivila-foto-s-materyu/

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