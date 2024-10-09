"Фантастика": звезда "Папиных дочек" примерила образ Цветаевой

Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", снялась в образе известной поэтессы Марины Цветаевой к 132-летию со дня ее рождения, передает NUR.KZ.

День рождения русской поэтессы Марины Цветаевой был 8 октября.

"Мои любимые строчки из Цветаевой: "Христос и Бог! Я жажду чуда"… и "Ах, Вы похожи на улыбку Вашу". Так это пронзительно, даже вырванное из контекста, но контекстом укутанное и подаренное тебе на всю жизнь от женщины-поэта, давно уже покинувшей эту землю, но все еще ощутимой благодаря смыслам", - поразмышляла Лиза.

Фанаты заметили сильное внешнее сходство Лизы с Мариной Цветаевой.

"А как идет стрижка", "Какой изумительный образ!", "Есть большое сходство с Мариной на портрете. Только вы еще юная девушка", "Лиза вас тут не узнать", "Гениально", "Фантастика", - гласят комментарии под постом.