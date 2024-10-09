Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Фантастика": звезда "Папиных дочек" примерила образ Цветаевой

Опубликовано:

Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", снялась в образе известной поэтессы Марины Цветаевой к 132-летию со дня ее рождения, передает NUR.KZ.

День рождения русской поэтессы Марины Цветаевой был 8 октября.

"Мои любимые строчки из Цветаевой: "Христос и Бог! Я жажду чуда"… и "Ах, Вы похожи на улыбку Вашу". Так это пронзительно, даже вырванное из контекста, но контекстом укутанное и подаренное тебе на всю жизнь от женщины-поэта, давно уже покинувшей эту землю, но все еще ощутимой благодаря смыслам", - поразмышляла Лиза.

Фанаты заметили сильное внешнее сходство Лизы с Мариной Цветаевой.

"А как идет стрижка", "Какой изумительный образ!", "Есть большое сходство с Мариной на портрете. Только вы еще юная девушка", "Лиза вас тут не узнать", "Гениально", "Фантастика", - гласят комментарии под постом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2171968-fantastika-zvezda-papinyh-dochek-primerila-obraz-cvetaevoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie