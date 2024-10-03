"Девочка повзрослела": образ Данэлии Тулешовой из нового клипа удивил фанатов
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Казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова назвала дату премьеры новой песни и показала яркий отрывок клипа. Видео, получившее название "Bye Bye Baby", обсудили в Сети, передает NUR.KZ.
"Готовьтесь... "Bye Bye Baby" выйдет 11 октября", - написала Данэлия, публикуя отрывок музыкального видео.
Судя по кадрам, поклонников ждет драматичный клип - ночные записи в дневнике, телефонные разговоры, надписи губной помадой на зеркале, цветы под окном и эффектная Данэлия в разных образах.
"Моя новая песня призвана сподвигнуть женщин на то, чтобы они знали себе цену и отстаивали свои границы. Я чувствую, что с девушками сейчас все чаще плохо обращаются. Надеюсь, композиция сможет вдохновить их и напомнить о том, что себя нужно ставить на первое место", - сказала Данэлия накануне, описывая "Bye Bye Baby".
Поклонники были явно удивлены и заинтригованы.
"Девочка выросла", "Твои музыкальные видео такие классные и ты выглядишь потрясающе", "Не могу дождаться, нас ждет хит", "Огонь", - написали они в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169121-devochka-povzroslela-obraz-danelii-tuleshovoy-iz-novogo-klipa-udivil-fanatov/
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