"Необычная девочка": Айжулдыз Адайбекова примерила образ клоуна для креативной фотосессии

Казахстанская актриса Айжулдыз Айдайбекова показала новую креативную фотосессию в соцсети. Девушка примерила образ клоуна, чем удивила подписчиков, передает NUR.KZ.

Айжулдыз умеет удивлять поклонников - девушка не боится экспериментировать с образами. На этот раз она появилась в виде клоуна. В карусели она разместила ряд фотографий, на которых запечатлелась в цирковом гриме.

Фанаты оценили ее перевоплощение, отметив, что Айжулдыз полна необычных идей.

"Нет предела твоей фантазии", "Необычная девочка", "У нее свой мир", "Всегда креативная", "Такая разносторонняя", "Клево, необычно, по-особенному", - написали ей в соцсети, щедро одарив публикацию смайликами в виде сердечек.

Мы также писали, что Айжулдыз Адайбекова и ее возлюбленный улетели в Лондон.