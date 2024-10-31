"Что за куколка?": Анна Данченко сразила ярким образом

Казахстанская телеведущая Анна Данченко покрасовалась в новом стильном аутфите - пост в Instagram-аккаунте собрал массу положительных откликов, передает NUR.KZ.

Вчерашний вечер Анна Данченко провела в одном из алматинских ресторанов. Попивая чай, она, судя по всему, прекрасно провела время.

Казахоговорящая ведущая была одета в розовый костюм с серой юбкой, а также в сапоги на высоком каблуке.

"Любовь", - многозначительно подписала публикацию Данченко.

"Какая красотка", "Что за куколка?", "Эта красотка - отличная девочка", "Фото супер", "Будьте счастливы", "Хочу, чтобы моя дочь была такой же красивой, как и Вы", - написали очарованные подписчики блога Анны в соцсети.

Недавно мы писали, что Анна Данченко представила осенний образ, который впечатлил пользователей Сети.