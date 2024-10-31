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Эзотерика

"Что за куколка?": Анна Данченко сразила ярким образом

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко покрасовалась в новом стильном аутфите - пост в Instagram-аккаунте собрал массу положительных откликов, передает NUR.KZ.

Вчерашний вечер Анна Данченко провела в одном из алматинских ресторанов. Попивая чай, она, судя по всему, прекрасно провела время.

Казахоговорящая ведущая была одета в розовый костюм с серой юбкой, а также в сапоги на высоком каблуке.

"Любовь", - многозначительно подписала публикацию Данченко.

"Какая красотка", "Что за куколка?", "Эта красотка - отличная девочка", "Фото супер", "Будьте счастливы", "Хочу, чтобы моя дочь была такой же красивой, как и Вы", - написали очарованные подписчики блога Анны в соцсети.

Недавно мы писали, что Анна Данченко представила осенний образ, который впечатлил пользователей Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181141-chto-za-kukolka-anna-danchenko-srazila-yarkim-obrazom/

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