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Эзотерика

"На стиле": Анна Данченко представила осенний образ и впечатлила пользователей соцсети

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская ведущая Анна Данченко, прекрасно говорящая на государственном языке, показала осенний образ. Пользователи соцсети заявили, что у нее обязательно должен быть хороший муж, передает NUR.KZ.

Клетчатая рубашка, курточка, джинсы и белые кроссовки - Анна Данченко представила образ в стиле кэжуал. Его она дополнила оригинальными очками. Телеведущая вновь услышала много хороших слов о себе - поклонники пожелали ей счастья в личной жизни.

"У такой красавицы обязан быть самый лучший муж", "Как вас круто сфотали, красавица", "Анна, вы супер во всем", "Такая стильная", "Суперский взгляд", "На стиле", "Осенний образ огонь", - написали ей в комментариях.

Ранее Анна Данченко в новом образе собрала комплименты в Сети - фанаты заявили, что она "вылитая казашка".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166466-na-stile-anna-danchenko-predstavila-osenniy-obraz-i-vpechatlila-polzovateley-socseti/

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