"На стиле": Анна Данченко представила осенний образ и впечатлила пользователей соцсети
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Казахстанская ведущая Анна Данченко, прекрасно говорящая на государственном языке, показала осенний образ. Пользователи соцсети заявили, что у нее обязательно должен быть хороший муж, передает NUR.KZ.
Клетчатая рубашка, курточка, джинсы и белые кроссовки - Анна Данченко представила образ в стиле кэжуал. Его она дополнила оригинальными очками. Телеведущая вновь услышала много хороших слов о себе - поклонники пожелали ей счастья в личной жизни.
"У такой красавицы обязан быть самый лучший муж", "Как вас круто сфотали, красавица", "Анна, вы супер во всем", "Такая стильная", "Суперский взгляд", "На стиле", "Осенний образ огонь", - написали ей в комментариях.
Ранее Анна Данченко в новом образе собрала комплименты в Сети - фанаты заявили, что она "вылитая казашка".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166466-na-stile-anna-danchenko-predstavila-osenniy-obraz-i-vpechatlila-polzovateley-socseti/
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