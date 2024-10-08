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"Всегда сияйте": Акерке Буркитбай примерила несколько ярких образов (видео)

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Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Отечественная кобызистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, показала ряд новых осенних образов. Фанаты в Instagram заявили, что ей все к лицу, передает NUR.KZ.

Несколько образов Акерке продемонстрировала в коротком ролике, который выложила в своем блоге. По задумке артистка несколько раз возвращается домой, задаваясь вопросами "Выключила ли плиту?", "Взяла ли ключи от машины?", "Выключила ли утюг?", "Заперла ли дверь?".

Каждый раз она выходила в новом наряде. Акерке предложила выбрать понравившийся образ, однако фанаты затруднились с ответом, заявив, что все осенние аутфиты ей очень идут.

"Все образы шикарные", "Акерке мне так нравится", "Все супер", "Все идет", "Всегда так сияйте", - отметили пользователи соцсети.

Напомним, Али Окапов и Акерке Буркитбай устроили осеннюю фотосессию с сыном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2171661-vsegda-siyayte-akerke-burkitbay-primerila-neskolko-yarkih-obrazov-video/

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