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"Выглядит потрясающе": брутальный Киркоров впечатлил Алсу на "Новой волне" (видео)

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Алсу и Филипп Киркоров
Алсу и Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/alsou_a

Российская певица Алсу, находящаяся в Сочи на фестивале "Новая волна", восхитилась физической формой 57-летнего народного артиста России Филиппа Киркорова, передает NUR.KZ.

Алсу разместила видео с открытия "Новой волны". Она позировала фотографам вместе с Киркоровым, который был в отличной спортивной форме.

"Что за красавец вообще, посмотрите. Это все настоящее?" - спросила она, дотронувшись до его накачанных бицепсов.

На красной дорожке на открытии международного музыкального конкурса 57-летний артист появился в черной майке и черных джинсах. На его руках можно увидеть татуировки.

"Филипп Киркоров выглядит потрясающе", - подписала видео Алсу.

Как пишет DailyShow.Ru, Киркоров признался, что теперь регулярно занимается спортом и отказался от вредной еды, он также придерживается строгого спортивного режима. С 5 утра он начинает плавать, а затем 2 часа проводит в тренажерном зале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152447-vyglyadit-potryasayushche-brutalnyy-kirkorov-vpechatlil-alsu-na-novoy-volne-video/

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