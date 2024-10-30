"Эта невестка отбилась от рук": звезда "Аппақ келін" вышла в свет в кожаной мини-юбке

Звезда сериала "Аппақ келін", актриса и модель Фатима Кулибали показала в Instagram фото с модного показа и произвела впечатление на фанатов своим образом, передает NUR.KZ.

Для выхода в свет актриса и модель предпочла короткую кожаную юбку в черном цвете. В тон были подобраны шляпка, сумочка и курточка.

Разбавили благородный черный цвет белая блузка и леопардовые остроносые туфельки. А жемчужные нити разной длины дополнили вечерний образ. Модный аутфит звезды "Аппақ келін" привел в восторг ее верных поклонников.

"Ну какова!", "Смотри, чтобы не увидела енешка, как ты выглядишь", "Пантера", "Наоми", "Ох, эта келин отбилась от рук", - написали ей в шутку фанаты.

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