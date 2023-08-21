"Перестань, келин, стыдно будет": чувственный образ Фатимы Кулибали ошеломил моралистов

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Звезда сериала "Аппақ келін", актриса и модель Фатима Кулибали поделилась в Instagram кадрами, на которых запечатлелась в чувственном образе. Однако не все оценили это, передает NUR.KZ.

Фатима снялась в чувственной фотосессии специально к своему 29-летию.

"Весь мой пройденный путь способствовал моей огранке, словно бриллианту, и я не жалею ни об одном дне своей жизни.

Благодарю себя за все свои качества, от непринятия и непонимания себя, я пришла к гармонии с самой собой. Я проделала большой путь во всех сферах и дальше будет только больше и выше", - написала она.

"Немного странно, когда пеньюар развязываешь", "Фати, невероятная красотка", "С твоим днем, львица", "Перестань, келин, стыдно будет", "Как Клеопатра", - гласят комментарии под видео.

Не менее эмоционально отреагировали подписчики и на фотографии.

"Видимо, действительно, хорошая актриса, если я поверил в ее скромность и нравственность. Но, оказалось, это был только персонаж", - высказался один из ошеломленных фанатов.

"Ваше право думать, как вам удобно, и еще вопрос, должна ли я следовать вашим ожиданиям? Если ответ "да", то вопросики не ко мне, а к вам", - ответила ему актриса.

Ранее мы писали, что показавшая обручальное кольцо Фатима Кулибали переполошила фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033333-perestan-kelin-stydno-budet-chuvstvennyy-obraz-fatimy-kulibali-oshelomil-moralistov/