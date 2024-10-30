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"Произведение искусства": Ханде Эрчел появилась в эффектном платье на гала-ужине в Нью-Йорке

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

30-летняя турецкая киноактриса Ханде Эрчел впечатлила красивой фигурой, примерив брендовое платье с высоким разрезом. Звезду сериала "Постучись в мою дверь" забросали комплиментами в Instagram, передает NUR.KZ.

Роскошное платье платье цвета шампань от Versace, черные босоножки и маленькая красная сумочка - Ханде в таком образе блистала на гала-ужине в Нью-Йорке, посвященном турецкому кино и телевизионной индустрии. Вечер был организован американо-турецким обществом.

Кинозвезда из Турции, известная не только на своей родине, но и далеко за ее пределами, произвела фурор своим появлением - девушка была просто великолепна в вечернем аутфите и не ушла без награды за вклад в развитие культуры страны.

"Горжусь тобой", "Твой божественный образ вызывает восхищение и вдохновляет, как произведение искусства, созданное самим художником", "Великолепная королева", "Она знает, что она дива", - заключили фанаты.

Ранее Ханде Эрчел покрасовалась в роскошном вечернем платье в Италии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2180550-proizvedenie-iskusstva-hande-erchel-poyavilas-v-effektnom-plate-na-gala-uzhine-v-nyu-yorke/

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