"Произведение искусства": Ханде Эрчел появилась в эффектном платье на гала-ужине в Нью-Йорке

30-летняя турецкая киноактриса Ханде Эрчел впечатлила красивой фигурой, примерив брендовое платье с высоким разрезом. Звезду сериала "Постучись в мою дверь" забросали комплиментами в Instagram, передает NUR.KZ.

Роскошное платье платье цвета шампань от Versace, черные босоножки и маленькая красная сумочка - Ханде в таком образе блистала на гала-ужине в Нью-Йорке, посвященном турецкому кино и телевизионной индустрии. Вечер был организован американо-турецким обществом.

Кинозвезда из Турции, известная не только на своей родине, но и далеко за ее пределами, произвела фурор своим появлением - девушка была просто великолепна в вечернем аутфите и не ушла без награды за вклад в развитие культуры страны.

"Горжусь тобой", "Твой божественный образ вызывает восхищение и вдохновляет, как произведение искусства, созданное самим художником", "Великолепная королева", "Она знает, что она дива", - заключили фанаты.

Ранее Ханде Эрчел покрасовалась в роскошном вечернем платье в Италии.