"Настоящее чудо": Ханде Эрчел покрасовалась в роскошном вечернем платье в Италии

Турецкая киноактриса Ханде Эрчел появилась в роскошном вечернем платье. Новые фото звезда сериала "Постучись в мою дверь" опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Турецкая кинозвезда появилась на мероприятии в Италии в королевском наряде - на Ханде было пышное бальное платье и роскошные украшения.

Волосы звезда сериала "Постучись в мою дверь" аккуратно уложила и предпочла для вечера неброский макияж, который лишь подчеркнул ее красоту.

"Что за девушка!", "Принцесса", "Какая же ты красивая", "Ошеломительная", "Королева", "Люблю тебя", "Ты настоящее чудо", - отреагировали фанаты Эрчел из разных стран мира.

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