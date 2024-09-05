"Настоящее чудо": Ханде Эрчел покрасовалась в роскошном вечернем платье в Италии
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Турецкая киноактриса Ханде Эрчел появилась в роскошном вечернем платье. Новые фото звезда сериала "Постучись в мою дверь" опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.
Турецкая кинозвезда появилась на мероприятии в Италии в королевском наряде - на Ханде было пышное бальное платье и роскошные украшения.
Волосы звезда сериала "Постучись в мою дверь" аккуратно уложила и предпочла для вечера неброский макияж, который лишь подчеркнул ее красоту.
"Что за девушка!", "Принцесса", "Какая же ты красивая", "Ошеломительная", "Королева", "Люблю тебя", "Ты настоящее чудо", - отреагировали фанаты Эрчел из разных стран мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157678-nastoyashchee-chudo-hande-erchel-pokrasovalas-v-roskoshnom-vechernem-plate-v-italii/