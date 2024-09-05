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"Настоящее чудо": Ханде Эрчел покрасовалась в роскошном вечернем платье в Италии

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецкая киноактриса Ханде Эрчел появилась в роскошном вечернем платье. Новые фото звезда сериала "Постучись в мою дверь" опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Турецкая кинозвезда появилась на мероприятии в Италии в королевском наряде - на Ханде было пышное бальное платье и роскошные украшения.

Волосы звезда сериала "Постучись в мою дверь" аккуратно уложила и предпочла для вечера неброский макияж, который лишь подчеркнул ее красоту.

"Что за девушка!", "Принцесса", "Какая же ты красивая", "Ошеломительная", "Королева", "Люблю тебя", "Ты настоящее чудо", - отреагировали фанаты Эрчел из разных стран мира.

Мы также писали, что отдыхающая в Греции Ханде Эрчел похвасталась фигурой в эффектных купальниках. Фолловеры назвали ее самой красивой актрисой в мире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157678-nastoyashchee-chudo-hande-erchel-pokrasovalas-v-roskoshnom-vechernem-plate-v-italii/

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