"Не могу насмотреться": 46-летняя Николь Шерзингер села на шпагат в боди

Американская певица, экс-солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала в Instagram кадры с новой фотосессии. На одном из снимков 46-летняя звезда эффектно села на шпагат, передает NUR.KZ.

На фотосессии Николь запечатлели в рабочем процессе - на снимках можно увидеть танцевальную тренировку поп-дивы. На одной из фотографий Шерзингер в черном боди, колготках в сетку и высоких ботфортах села на шпагат.

"Эта фотосессия была очень захватывающей и веселой", - призналась исполнительница хитов "Don't Cha" и "Hush Hush".

"Уау! Фотографии восхитительны", "Моя королева", "Легендарно", "Моя любимая шоу-девочка", "Не могу насмотреться", "Николь, как всегда прекрасна", - написали восхищенные поклонники в комментариях под постом.

Не так давно мы писали, что Николь Шерзингер покрасовалась в бикини.