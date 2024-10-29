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"Не могу насмотреться": 46-летняя Николь Шерзингер села на шпагат в боди

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Николь Шерзингер
Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Американская певица, экс-солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала в Instagram кадры с новой фотосессии. На одном из снимков 46-летняя звезда эффектно села на шпагат, передает NUR.KZ.

На фотосессии Николь запечатлели в рабочем процессе - на снимках можно увидеть танцевальную тренировку поп-дивы. На одной из фотографий Шерзингер в черном боди, колготках в сетку и высоких ботфортах села на шпагат.

"Эта фотосессия была очень захватывающей и веселой", - призналась исполнительница хитов "Don't Cha" и "Hush Hush".

"Уау! Фотографии восхитительны", "Моя королева", "Легендарно", "Моя любимая шоу-девочка", "Не могу насмотреться", "Николь, как всегда прекрасна", - написали восхищенные поклонники в комментариях под постом.

Не так давно мы писали, что Николь Шерзингер покрасовалась в бикини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2180246-ne-mogu-nasmotretsya-46-letnyaya-nikol-sherzinger-sela-na-shpagat-v-bodi/

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