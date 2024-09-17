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"Держусь за лето": 46-летняя Николь Шерзингер покрасовалась в бикини

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Николь Шерзингер
Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

46-летняя американская певица, экс-солистка группы "The Pussycat Dolls" Николь Шерзингер похвасталась фигурой и загаром в бикини. Новые фото она выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

На пляжных фото Николь позирует стоя на песке. В глаза бросается бронзовый загар певицы и ее отличная фигура, которой вновь восхитились поклонники. Об этом они написали ей в комментариях под публикацией. Для отдыха артистка предпочла бикини изумрудного цвета.

"Притягиваю солнечный свет и держусь за лето еще немного", - написала она.

"Ты моя любовь, для меня ты самая красивая женщина в мире", "Дерзко и красиво", "Чертовски жарко", "Ты топ-модель", "Королева", - гласят отзывы.

Ранее Николь Шерзингер в бикини посидела на древней лаве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162350-derzhus-za-leto-46-letnyaya-nikol-sherzinger-pokrasovalas-v-bikini/

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