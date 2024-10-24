Балжан Бидаш в стильном аутфите с национальными орнаментами впечатлила Сеть

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш, экс-солистка "КешYOU", показалась в новом образе. Фото артистка выложила в своем Instagram-аккаунте и получила оценку фанатов, передает NUR.KZ.

Современный аутфит с элементами национального колорита, длинные косы и скромный макияж - стильный образ Балжан Бидаш вызвал не только восторг у ее фанатов, но и у коллег по сцене.

Ее необычная двойка из джинсовой ткани с кожаными вставками и национальными орнаментами заинтересовала модниц в соцсети.

"Сияй, взлетай ввысь, красавица", "Ой, где вы взяли такую двойку? Тоже хочу", "Стиль - просто топ", "Бидашку надо украсть", "Настоящая красавица", - заключили комментаторы в Сети.

Ранее Балжан Бидаш показала, как выглядела на торжестве у Алагузовых - певицу сравнили с легендарной Мэрилин Монро.