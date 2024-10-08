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"Похожа на Мэрилин Монро": Балжан Бидаш показала, как выглядела на торжестве у Алагузовых

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш, экс-солистка "КешYOU", поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с юбилея Турсена Алагузова, передает NUR.KZ.

Недавно бизнесмен Турсен Алагузов, супруг известного продюсера Баян Алагузовой, с размахом отметил 55-летие. Фотографии с его юбилея Балжан решила выложить в своем блоге, показав, как выглядела в этот день.

"Пришли фото со дня рождения господина Турсена. Пусть все мы будем счастливы, пусть все будет хорошо", - оставила комментарий по снимками Балжан.

Для званого ужина экс-солистка "КешYOU" надела приталенное черное платье, обрамленное сверкающими камнями в зоне декольте. Голливудские локоны и ярко-красная помада завершили ее образ.

"Вы явно понравились фотографу", "Ваше первое фото должно быть на обложке журнала", "Бидаш похудела и похорошела, счастливей выглядит", "Статуэтка", "Роскошная", "Похожа на Мэрилин Монро", "Прям как Барби", - выразили свой восторг фанаты.

Немногим ранее Балжан Бидаш показала, как ее встретили в Китае. Фанаты заметили, что она выглядит счастливой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2171392-pohozha-na-merilin-monro-balzhan-bidash-pokazala-kak-vyglyadela-na-torzhestve-u-alaguzovyh/

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