Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Просто нет слов": жена "султана Сулеймана" появилась в элегантном образе в Каннах

Опубликовано:

Бергюзар Корель
Бергюзар Корель. Фото: instagram.com/berguzarkorel

Турецкая кинозвезда Бергюзар Корель, известная по сериалу "Тысяча и одна ночь", разместила новые фото в своем Instagram-аккаунте. Жена актера Халита Эргенча восхитила соцсети элегантным образом, передает NUR.KZ.

41-летняя турецкая актриса, мать троих детей и любимая супруга "султана Сулеймана" примерила элегантное черном платье которое подчеркнуло ее фигуру, и попозировала на балконе с красивым видом.

Жемчужные серьги и неброский макияж дополнили ее нежный образ. Актриса сделала аккуратный низкий хвост и подобрала к платью изящную обувь.

"Канны", - коротко подписала она фото.

"Королева в Каннах", "Любовь", "Ты выглядишь потрясающе, дорогая", "Просто нет слов", "Миллион раз спасибо Богу за Бергюзар", - отреагировали фолловеры в комментариях.

Ранее жена "султана Сулеймана" удивила фанатов, неожиданно став блондинкой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2178404-prosto-net-slov-zhena-sultana-suleymana-poyavilas-v-elegantnom-obraze-v-kannah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie