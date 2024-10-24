"Просто нет слов": жена "султана Сулеймана" появилась в элегантном образе в Каннах

Турецкая кинозвезда Бергюзар Корель, известная по сериалу "Тысяча и одна ночь", разместила новые фото в своем Instagram-аккаунте. Жена актера Халита Эргенча восхитила соцсети элегантным образом, передает NUR.KZ.

41-летняя турецкая актриса, мать троих детей и любимая супруга "султана Сулеймана" примерила элегантное черном платье которое подчеркнуло ее фигуру, и попозировала на балконе с красивым видом.

Жемчужные серьги и неброский макияж дополнили ее нежный образ. Актриса сделала аккуратный низкий хвост и подобрала к платью изящную обувь.

"Канны", - коротко подписала она фото.

"Королева в Каннах", "Любовь", "Ты выглядишь потрясающе, дорогая", "Просто нет слов", "Миллион раз спасибо Богу за Бергюзар", - отреагировали фолловеры в комментариях.

Ранее жена "султана Сулеймана" удивила фанатов, неожиданно став блондинкой.