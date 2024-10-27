Моника Белуччи показала архивные обнаженные фото, снятые для итальянского Vogue

Итальянская актриса и модель Моника Белуччи опубликовала в соцсети архивные откровенные фото, на которых предстала обнаженной, передает NUR.KZ.

Белуччи опубликовала в Instagram серию черно-белых фото, снятых несколько лет назад фотографом Паоло Роверси для итальянского Vogue.

На четырех из пяти снимков Моника Белуччи полностью обнажена, она позирует, прикрывая тело руками.

В комментариях пользователи выражают различные эмоции: кто-то восхищается красотой модели, кто-то отзывается неодобрительно. Также снимки сравнивают с картинами из-за лаконичности стиля.

"Лучшая в любом возрасте", "Невероятная женщина", "Прекраснейшая женщина мира", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, в июле этого года Моника Белуччи была названа "самой красивой во все времена, от старины до наших дней" по данным голосования на ListChallenges.

ListChallenges формируют топы по результатам голосования пользователей ресурса, то есть самой красивой Монику Белуччи назвали не жюри, а пользователи.

По данным сайта IMDB, Моника Анна Мария Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в итальянской деревне Читта-ди-Кастелло. Она хотела стать юристом, однако учась в университете, стала подрабатывать моделью, чтобы платить за учебу.

Вскоре подработка переросла в нечто большее - Беллуччи смогла построить успешную карьеру модели.

В 24 года она перебралась в Милан и присоединилась к Elite Model Management. Ее карьера актрисы началась в 1990 году, а спустя два года ей удалось пробиться в Голливуд. Несколько раз Беллуччи номинировали на престижные кинопремии.

В фильмографии Моники Белуччи роли в таких картинах, как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

Белуччи свободно владеет итальянским, английским, французским, персидским и испанским языками. Она также немного говорит на португальском, который выучила, когда переехала в Рио-де-Жанейро в 2013 году.

Итальянская кинодива родила впервые в возрасте 39 лет и назвала дочь Девой Кассель. Отец ребенка — ее второй бывший муж, Венсан Кассель, с которым Белуччи развелась после 14 лет брака.