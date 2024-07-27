Названа самая красивая актриса всех времен

Итальянская актриса и модель Моника Белуччи была выбрана "самой красивой во все времена, от старины до наших дней", передает NUR.KZ со ссылкой на ListChallengers.

ListChallenges формируют топы по результатам голосования пользователей ресурса, то есть самой красивой Монику Белуччи назвали не жюри, а пользователи ресурса.

В топ-3 самых красивых также попали американские актрисы Мэрилин Монро и Анджелина Джоли. Помимо них, в списке самых привлекательных знаменитостей Сальма Хайек, Кэтрин Зета-Джонс, Джейн Мэнсфилд, Айшвария Рай, Ракель Уэлч и другие кинозвезды.

По данным сайта IMDB, Моника Анна Мария Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в итальянской деревне Читта-ди-Кастелло. Она хотела стать юристом, однако, учась в университете, стала подрабатывать моделью, чтобы платить за учебу.

Вскоре подработка переросла в нечто большее - Беллуччи смогла построить успешную карьеру модели.

В 24 года она перебралась в Милан и присоединилась к Elite Model Management. Ее карьера актрисы началась в 1990 году, а спустя два года ей удалось пробиться в Голливуд. Несколько раз Беллуччи номинировали на престижные кинопремии.

В фильмографии Моники Белуччи роли в таких картинах, как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

Белуччи свободно владеет итальянским, английским, французским, персидским и испанским языками. Она также немного говорит на португальском, который выучила, когда переехала в Рио-де-Жанейро в 2013 году.

Итальянская кинодива родила впервые в возрасте 39 лет и назвала дочь Девой Кассель. Отец ребёнка — её второй бывший муж, Венсан Кассель, с которым Белуччи развелась после 14 лет брака.

Как сообщалось на сайте РБК, в начале июля Моника Белуччи удостоилась почетной награды Premio Alla Carriera за карьерные достижения на премии Globo D'Oro Award — итальянском "Золотом глобусе".