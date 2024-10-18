"Роскошная женщина": Водонаева впечатлила чувственным образом

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала новые фото, на которых предстала в чувственном образе и взбудоражила читательскую аудиторию в Instagram, передает NUR.KZ.

"Однажды в Петербурге", - отметила она под снимками.

На фото, которые Алена разместила в блоге, она запечатлелась в нежном, чувственном образе лежа на постели, а также позируя у окна. Фанаты отметили и ее наряд, и фигуру, и обстановку, где она устроила фотосессию.

"Платье какое роскошное! Тоже хочу!", "Роскошная женщина", "Классная Алена", "Вы потрясающе выглядите", "Алена - богиня", "Просто чудо", - написали ей фанаты, которые не смогли скрыть своего восторга.

Ранее Алена Водонаева в ярко-алом платье устроила съемки в лесу. Поклонники назвали фотосет мистическим.