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"Мистическая фотосессия": Алена Водонаева в ярко-алом платье устроила съемки в лесу

Опубликовано:

Алена Водонаева
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала новую фотосессию, которую фанаты назвали мистической. Снимками теледива поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

"Рассказывайте в комментариях, где уже успели отдохнуть этим летом?" - спросила Алена своих подписчиков.

Блогер-миллионник и телеведущая попозировала в красном платье в лесу. В руках у Алены можно заметить плетеную корзинку. Подписчики тут же прозвали фотосессию загадочной и мистической, а саму модель на фото сравнили со сказочным персонажем.

"Просто огненная, секси", "Аленка дико сексуальная в этой мистической фотосессии", "Спасите Алену, заблудилась в лесу", "Красная шапочка", "Волки - мимо!" - высказались комментаторы под фото.

Мы писали ранее, что Алена Водонаева устроила чувственную фотосессию в пруду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2142594-misticheskaya-fotosessiya-alena-vodonaeva-v-yarko-alom-plate-ustroila-semki-v-lesu/

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