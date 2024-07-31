"Мистическая фотосессия": Алена Водонаева в ярко-алом платье устроила съемки в лесу

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала новую фотосессию, которую фанаты назвали мистической. Снимками теледива поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

"Рассказывайте в комментариях, где уже успели отдохнуть этим летом?" - спросила Алена своих подписчиков.

Блогер-миллионник и телеведущая попозировала в красном платье в лесу. В руках у Алены можно заметить плетеную корзинку. Подписчики тут же прозвали фотосессию загадочной и мистической, а саму модель на фото сравнили со сказочным персонажем.

"Просто огненная, секси", "Аленка дико сексуальная в этой мистической фотосессии", "Спасите Алену, заблудилась в лесу", "Красная шапочка", "Волки - мимо!" - высказались комментаторы под фото.

Мы писали ранее, что Алена Водонаева устроила чувственную фотосессию в пруду.