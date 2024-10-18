"Захватывает дух": Даша Март позагорала в оригинальном купальнике у бассейна
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Белорусская модель Даша Март показала стройную фигуру в купальнике. Новые фотографии девушка разместила в Instagram-аккаунте и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.
Даша Март понежилась под солнечными лучами у бассейна. На модели был оригинальный черный купальник с интересным дизайном и черные солнцезащитные очки.
Девушка не без гордости продемонстрировала пышные формы и искупалась в комплиментах. Верные поклонники написали многочисленные комментарии под фото, снабдив их смайликами в виде сердец и огня.
Отметим, что модель имеет 2,6 миллионов подписчиков в Instagram.
"Красотка", "Захватывает дух", "Идеальная", "Ты очаровательная", "Так мило", "Великолепная", "Потрясающая", - расхвалили ее в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2175942-zahvatyvaet-duh-dasha-mart-pozagorala-v-originalnom-kupalnike-u-basseyna/